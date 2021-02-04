Bugün kanallarda neler var? 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
4 ŞUBAT PERŞEMBE PERŞEMBE KANALLARIN YAYIN AKIŞI
Kanal d yayın akışı
04:15 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2Eğlence
23:45 Agorafobi
STAR TV yayın akışı
04:30 Seni Çok Bekledim
07:00Mesut Yar İle Bugün
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
FOX yayın akışı
04:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
08:00 İsmail Küçükkaya İle...
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00 Mucize Doktor
SHOW yayın akışı
05:00 Turgay Başyayla İle
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
11:30 Turgay Başyayla İle
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
ATV yayın akışı
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT yayın akışı
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:253'te 3Yarışma
23:45 Organize İşler
TV8 yayın akışı
06:00Oynat Bakalım
07:158'de SağlıkLife
08:30 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler