Bugün kanallarda neler var? 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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Bugün kanallarda neler var? 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

04.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:35
Bugün kanallarda neler var? 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

4 ŞUBAT PERŞEMBE PERŞEMBE KANALLARIN YAYIN AKIŞI

Kanal d yayın akışı

04:15 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2Eğlence

23:45 Agorafobi

STAR TV yayın akışı

04:30 Seni Çok Bekledim

07:00Mesut Yar İle Bugün

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

FOX yayın akışı

04:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

08:00 İsmail Küçükkaya İle...

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00 Mucize Doktor

SHOW yayın akışı

05:00 Turgay Başyayla İle

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

11:30 Turgay Başyayla İle

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

ATV yayın akışı

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT yayın akışı

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Organize İşler

22:253'te 3Yarışma

23:45 Organize İşler

TV8 yayın akışı

06:00Oynat Bakalım

07:158'de SağlıkLife

08:30 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

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