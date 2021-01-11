Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı? Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı hangi kanalda?

Sonuncusu 28 Aralık 2020'de yapılan kabine toplantısının yenisi ne zaman olacak merak ediliyordu. Vatandaşlar bugün kabine toplantısı yapılacak mı? sorularını araştırmaya başladı. Yeni yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün toplanacak! Peki, Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs tedbirleri ve salgınla mücadele kapsamında yapılan Kabine toplantılarının sonuncusu 28 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, kabine ne zaman toplanacak vatandaşlar merak etmekteydi. Bugün, yılın ilk kabine toplantısı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı 2021 sonrası yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Peki, Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı? Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı hangi kanalda?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yılın ilk kabine toplantısını bugün yani 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirecek. Kabine Toplantısı, 11 Ocak 2021 saat 15:00'da toplandı. Toplantının ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor. Saat 19:00'da tüm kanallarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonra açıklama yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı canlı olarak kanallarda yayınlanmayacak. Fakat Yılın İlk Kabine Toplantısı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından basın açıklaması ile paylaşılması bekleniyor.

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COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.