Bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı sonuçları neler?

Bugün Kabine Toplantısı var mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de Kabine Toplantısı başladı. Ülkemizde son zamanlarda tüm vatandaşlar normalleşme adımlarını, eğitim kararlarını, aşı durumlarını ve tabi ki kafe, restoran gibi yerlerin açılı açılmayacağı gibi konuları merak ediyor. Son olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü beni iyi dinleyin, müjdem var!" demesi üzerine milyonların gözü yeniden Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı sonuçları neler?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Beştepe'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantının ardından kabine toplantısı sonuçları ve açıklamalarını bizzat Recep Tayyip Erdoğan halka duyuracak. Cumhurbaşkanı, bugünkü kararların önemli olduğunu ve vatandaşların onu iyi dinlemesi gerektiğini, bir müjdesi olduğunu iletmişti. Bunun üzerine halka seslenişin ne zaman olacağı ve neler söyleneceği çok merak ediliyor.