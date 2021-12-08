Bugün Kabine Toplantısı var mı? 8 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü sonrası yapacağı Kabine Toplantısı'na dair detaylar araştırılıyor. Bu akşam Kabine Toplantısı var mı? 8 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? sorularının yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda neler konuşalacak? Toplantının önemli gündem maddeleri ise asgari ücret, döviz kurundaki hareketlilik, stokçuluk ve omicron virüsü olacak.
Bu akşam Kabine Toplantısı var mı? 8 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar yurttaşlar tarafından merakla beklenirken toplantıya dair bilgi almak isteyenler "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" diye soruyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi millete seslenmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim, 'hemen hazırlıklarınızı yapın'. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım" demişti. Stokçulara cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk Kabine Toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.
Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.
Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra Koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.
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