Bugün kabine toplantısı var mı?
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Bugün kabine toplantısı var mı?

Bugün kabine toplantısı var mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Korornavirüs kısıtlamalarının kapsamı, süresi hakkında araştırmalar yapılırken kabine toplantısı hakkında detaylar da araştırıldı. Vatandaşlar kabine toplantısının tarihini ve ne zaman yapılacağını merak etti. Peki, bugün kabine toplantısı var mı?

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Geçtiğimiz hafta koronavirüs kısıtlamaları hakkında açıklama yapılmış ve kısmi kapanma yapılacağı açıklanmıştı. Vatandaşalar yeni süreç hakkında detayları merak ederken önümüzdeki süreçte kısıtlamaların ne olacağı konusunu merak etti ve bugün kabine toplantısı var mı, konusunu merak etti. Peki, koronavirüs kabine toplantısı ne zaman?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftada bir yapılacağı daha önceden açıklamıştı. Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında Ramazan Bayramına yönelik koronavirüs kararlarının görüşülmesi bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-¬05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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