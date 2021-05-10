Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı yeni hafta öncesi gündeme geldi. Gündemde tam kapanmanın uzatılması tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı ve okullarla ilgili durumun da kabine de ele alınacağını bildirdi. Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son toplantıda 18 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek kapanma sürecinde açık olacak işletmeler ve kısıtlamadan muaf olacaklar da yine paylaşılmıştı. Peki, bu hafta toplantı olacak mı? Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Sosyal medyada yer alan iddialarda 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 17-18 Mayıs tarihlerinin de tam kapanmaya eklenebileceği ve kapanma sürecinin 20 Mayıs'a kadar uzayabileceği iddia edilmişti.

Bu konuya ilişkin değerlendirmenin de yine Kabine toplantısında yapılması be nihai kararın bu toplantıda alınması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi ise henüz belli olmadı.

26 Nisan'da gerçekleştirilen son toplantının ardından yaklaşık 2 haftalık bir süre geçti. Dolayısıyla toplantıların iki haftada bir gerçekleştirildiği göz önüne alınırsa 11 Mayıs 2021 Salı günü ya da 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü bir kez daha Kabine'nin toplanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi durumunda haberimizde yerini alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.