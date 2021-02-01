Bugün Kabine Toplantısı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Bugün Kabine Toplantısı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

01.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:33
Bugün Kabine Toplantısı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs günlük vaka tablosunda yaşanan düşüş Bugün Kabine Toplantısı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları akıllara getirdi.

Vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Okullar açılacak mı? Aşı kimlere yapılacak? gibi birçok konu gündemde. Bugün toplanacak Bilim Kurulu Toplantısı konuları neler? Detayla haberimizde.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI OLACAK MI?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda; koronavirüs salgınında 81 ildeki son durum, kısıtlamaların esnetilmesi, aşılama uygulaması, okulların durumu ve gıda fiyatlarındaki artış görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Kısıtlamalar bitecek mi?

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Aşı çalışmaları

Yine devam eden aşılama uygulaması ve aşı temin çalışmaları, verilen siparişler ele alınacak. Çin'den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ederken diğer yandan Rus Sputnik aşısının da Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varılması görüşülecek. Yerli aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

Gıda fiyatları

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da Kabine'de görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bu konu hakkındaki bir soruya, "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz" demişti.

Okullar açılacak mı?

Uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim ise gündemde yer alan konulardan birisi. Yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat'ta ders başı yapacak. Toplantıda, eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği üzerine de konuşulacak.

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