Bugün imsak vakti saat kaçtadır? Bugün sabah ezanı kaçta okunacak?
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Bugün imsak vakti saat kaçtadır? Bugün sabah ezanı kaçta okunacak?

13.02.2021 02:14 | Son Güncelleme: 13.02.2021 02:18
Bugün imsak vakti saat kaçtadır? Bugün sabah ezanı kaçta okunacak?

Üç ayların ve Ramazan'ın başlamasına gün sayanlar ve oruç tutan Müslüman vatandaşlar imsak vaktini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün imsak vakti saat kaçtadır? Bugün sabah ezanı kaçta okunacak?

Oruç tutacak vatandaşlar imsak vaktini araştırıyor. Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte imsak vakitleri gündemde yerini yavaş yavaş almaktadır. Peki, Bugün imsak vakti saat kaçtadır? Bugün sabah ezanı kaçta okunacak?

Bugün imsak vakti saat kaçtadır? Bugün sabah ezanı kaçta okunacak?

13 ŞUBAT BUGÜN İMSAK VAKTİ KAÇTA?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

İstanbul için 13 Şubat 2021: İmsak 06:29 Güneş 07:54 Öğle 13:23 İkindi 16:14 Akşam 18:42 Yatsı 20:03

İSTANBUL TÜM İMSAK VAKİTLERİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

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