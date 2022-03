Bugün İETT bedava mı, Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İBB'den yapılan açıklama sonrası dikkat çeken konuya dair detayları sizler için derledik.

BUGÜN İETT BEDAVA MI?

İBB'den yapılan açıklamada 8 Mart'ta kadınlar İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden kare kodlu geçişlerde ilk yolculuklarını ücretsiz yapacak. Sadece 1 yolculuk ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş sadece mobil uygulama ile yapılabilecek.

QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "Kadın Hakları, Uluslararası Barış Günü" olarak kabul edildi.

