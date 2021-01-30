Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

30.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:53
Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

Talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Peki İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 30 Ocak İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanan İbo Show, tekrra yayın hayatına başladı. Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

BUGÜN İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11. bölümü ile yayınlanacak İbo Show, 30 Ocak Cumartesi STAR TV ekranlarında. İbo Show, her Cumartesi, saat 20.00'da ekranlarda.

İBO SHOW KONUKLARI

Muazzez Ersoy,

Bülent Serttaş,

Ali Sunal,

Doğa Rutkay,

Didem

İBO SHOW İZLE!

İBO SHOW 11. BÖLÜM FRAGMANI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 16:53:30. #1.16#
title