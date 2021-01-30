Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

Talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Peki İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 30 Ocak İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?