Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?
30.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:53
Talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Peki İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 30 Ocak İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?
Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanan İbo Show, tekrra yayın hayatına başladı. Bugün İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?
BUGÜN İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11. bölümü ile yayınlanacak İbo Show, 30 Ocak Cumartesi STAR TV ekranlarında. İbo Show, her Cumartesi, saat 20.00'da ekranlarda.
İBO SHOW KONUKLARI
Muazzez Ersoy,
Bülent Serttaş,
Ali Sunal,
Doğa Rutkay,
Didem
İBO SHOW İZLE!