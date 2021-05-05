Bugün Hıdırellez mi? En güzel, anlamlı, Hıdırellez mesajları 2021!
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Bugün Hıdırellez mi? En güzel, anlamlı, Hıdırellez mesajları 2021!

Bugün Hıdırellez mi? En güzel, anlamlı, Hıdırellez mesajları 2021!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bahar bayramı olarak kutlanır. Hızır günü olarak da bilinen Hıdırellez'de çeşitli kültürel etkinlikler yapılır. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bahar bayramı olarak kutlanır. Hızır günü olarak da bilinen Hıdırellez'de çeşitli kültürel etkinlikler yapılır. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Hıdırellez 2020 başladığı akşam:5 Mayıs Salı

Hıdırellez 2020 bittiği akşam:6 Mayıs Çarşamba

Miladi takvime göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ

Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanan Hıdırellez, 5-6 Mayıs günlerinde kutlanır. Soğuk ve serin günlerin geride kalıp yazın geldiğini haber veren bu bayramda, "Hızır Günleri" adı ile gün boyu soru süren aktiviteler yapılır. Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli rivayetler vardır. Mezopotamya ve Anadolu kültürlerine ait olduğunu öne süren görüşün yanında Orta Asya ve Türk kültürüne ait olduğunu öne süren görüşler de vardır. Yaygın görüşe göre Hızır, ölümsüzlük suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmıştır. İnanışa göre Hızır, özellikle bahar aylarında yeryüzünde dolaşarak zorda kalan insanlara yardım eder, bolluk, bereket dağıtır. Allah katında ermiş kişi olduğuna inanılan Hızır'ın yaşadığı yer ve zaman belli değildir. Hızır, bahar ve baharla gelen taze yaşamın simgesidir.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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