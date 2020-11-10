Bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu yeni bölüm neden yok?

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen 25. bölümü 10 Kasım Salı akşamı yayınlanmayacak. Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu artık yayınlanmayacak mı? Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak?