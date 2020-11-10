Bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu yeni bölüm neden yok?
10.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:48
Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen 25. bölümü 10 Kasım Salı akşamı yayınlanmayacak. Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu artık yayınlanmayacak mı? Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak?
Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi ekranlara bir süre veda edecek. Peki, Hekimoğlu artık yayınlanmayacak mı? Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu dizisi bitti mi?
HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI?
Hekimoğlu bugün yayınlanmayacak.
Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise 17 Kasım Salı akşamı ekranda olacak.
HEKİMOĞLU NEDEN YOK?
Hastanede çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisi, son günlerde artan koronavirüs tedbirleri nedeniyle önlem alındı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır" ifadeleri kullanıldı.