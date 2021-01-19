Bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm izleme linki!

Hekimoğlu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Hekimoğlu oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Hekimoğlu var mı? İşte ayrıntılar...

Hekimoğlu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Hekimoğlu'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu 19 Ocak Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Genç bir hasta bilinç kaybı yaşar. Hekimoğlu tedaviyi bulmaya çalışırken İpek ve diğerlerinin markajı altında kalır. Hekimoğlu o zor kararı verebilecek mi?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 12 Ocak Salı yayınlanan 32. Bölümde poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu'nun başına ummadığı dertler açar. Peki Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

Öte yandan bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olur.

İpek ve Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladıkları sırları ise Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu'nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür.

Peki Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu'na açıklayacak mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)



HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

