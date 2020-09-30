Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu, yağmur yağacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu, yağmur yağacak mı?

30.09.2020 05:37 | Son Güncelleme: 30.09.2020 05:41
Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu, yağmur yağacak mı?

Ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan yağmurlar devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 30 Eylül Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumunu sizler için derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

29 Eylül tarihinde görülen dolu yağışları, Marmara bölgesini tekrar etkisi altına almayacak gibi görülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, en düşük 18 °C

En yüksek 22 °C

Nem en düşük %45, en yüksek % 82 olarak gözüküyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Yağmur ve gök gürültüsü tahmin ediliyor.

İZMİR °C, en düşük hava sıcaklığı 17

En yüksek hava sıcaklığı 25

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 14 °C

En yüksek 31 °C olarak görülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 11 °C, en yüksek 27 °C olarak tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz bölgesinde yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise en düşük 15 °C en yüksek 30 °C.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Yer yer yağmur beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bazı kesimler açık.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.

En düşük hava sıcaklığı 20 °C olarak görülüyor, en yüksek 36 °C.

İlgili Haberler

29 Eylül hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Nerelerde dolu ve yağmur var?
29 Eylül hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Nerelerde dolu ve yağmur var?
26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu! Erzurum'da yağış olacak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak?
26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu! Erzurum'da yağış olacak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 28 Eylül EBA nasıl olacak? 2. hafta yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 28 Eylül EBA nasıl olacak? 2. hafta yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Mert Fırat Hazal Kaya Türkan Şoray
Spor Babel Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu, yağmur yağacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 05:41:30. #1.14#
title