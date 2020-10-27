Bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara hava durumu | Sis uyarısı yapıldı!

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 27 Ekim Salı hava durumu... 27 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'da hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde Ege Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yoğun sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları sebebiyle kurak dönem devam ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

27 Ekim tarihinde sis görülüyor. Sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanabilir.

27 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 23 derece olacak. En düşük ise 14 derece olacak. Yağmur yer yer gün içerisinde görülebilir, yoğun sis var.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağmur görülmüyor, sis bekleniyor.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 22 derece en yüksek 27 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düne göre artıyor. Yağmur görünmüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde açık, güneşli. Hava sıcaklığının düşmesiyle Akdeniz'in batı kesimlerinde ve iç kesimlerinde hava daha da sıcaklaşıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 26 - 35 dereceleri arasında değişiyor.

27 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sinop'a kadar sis görülüyor. Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri sıcak, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 0 derece.