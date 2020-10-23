Bugün hava nasıl olacak? 23 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 23 Ekim Cuma hava durumu... 23 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'da hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 23 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olduğu da belirtiliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

23 Ekim tarihinde herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

23 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 23 derece olacak. En düşük ise 16 derece olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı gün içerisinde en yüksek 26 derece. İç kısımlarında sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkıyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düne göre çok daha artıyor. En yüksek hava sıcaklığı 28 derece.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava sıcaklıkları artıyor. Kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı 28 - 34 derece arasında değişiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 33 dereceye kadar yükselen sıcaklık nedeniyle önlemler alınmalı.

23 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz genelinde sıcaklık 22 derece.

Sinop 24 derece

Rize 23 derece

Trabzon 23 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 0 derece, gün içerisinde 17 derece.