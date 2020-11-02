Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım hava durumu, yağmur yağacak mı? İstanbul'da Ankara'da hava durumları nasıl olacak?

Bugün yağmur var mı? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 2 Kasım Pazartesi hava durumu... 2 Kasım hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'da hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin batı kesimlerinde güneş gözlemleniyor. Marmara Bölgesi'nde Ege Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli yağış gözlemleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdumuzun batı kesimlerinin 02.11.2020 Pazartesi öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu güneşli bir havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise güneşli sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Ege'nin kuzey ve iç kısmında, perşembe günü Trakya ve Batı Karadeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte devam edeceği ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.

2 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 17 derece olacak. En düşük ise 10 derece olacak. Yağmur gözükmüyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında hem yağmur hem de güneş görünüyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 11 derece en yüksek 22 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düne göre artıyor. Yağmur görünmüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde bulutlu ve yağışlı. Hava sıcaklığı gün içinde en düşük 4 derece en yüksek 24 derece olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sona eriyor, sıcaklık 19-23 dereceleri arasında değişiyor.

2 KASIM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu'ya kadar bulutlu görülüyor. Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor, yağış gözüküyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri sıcak, geceler ise soğuk geçiyor. Hava sıcaklığı en düşük 1 derece en yüksek 18 derece olacak.