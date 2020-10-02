Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi
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Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi

02.10.2020 05:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 05:59
Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 2 Ekim Perşembe hava durumu... 2 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası

Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinde hava açık, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmurlar görülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi açık ve güneşli olacak.

İSTANBUL °C, en düşük 23 °C

En yüksek 28 °C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde hava güneşli.

İZMİR en düşük hava sıcaklığı 24°C

En yüksek hava sıcaklığı 31°C

Hava durumu haritası

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 26 °C

En yüksek 31°C olarak görülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 21 °C, en yüksek 26°C olarak tahmin ediliyor.

Yer yer yağmur görülecek.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?

Karadeniz bölgesinde yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 22°C en yüksek 25°C olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklenmiyor, yer yer parçalı bulutlu.

Hava sıcaklığı en düşük 21°C, en yüksek 26°C olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.

En düşük hava sıcaklığı 27°C olarak görülüyor, en yüksek 31°C.

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