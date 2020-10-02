Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 2 Ekim Perşembe hava durumu... 2 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası
Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinde hava açık, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmurlar görülüyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi açık ve güneşli olacak.
İSTANBUL °C, en düşük 23 °C
En yüksek 28 °C
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi'nde hava güneşli.
İZMİR en düşük hava sıcaklığı 24°C
En yüksek hava sıcaklığı 31°C
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi'nde hava yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 26 °C
En yüksek 31°C olarak görülüyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 21 °C, en yüksek 26°C olarak tahmin ediliyor.
Yer yer yağmur görülecek.
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?
Karadeniz bölgesinde yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 22°C en yüksek 25°C olacak.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklenmiyor, yer yer parçalı bulutlu.
Hava sıcaklığı en düşük 21°C, en yüksek 26°C olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.
En düşük hava sıcaklığı 27°C olarak görülüyor, en yüksek 31°C.