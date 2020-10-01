Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı?
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Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı?

01.10.2020 05:37 | Son Güncelleme: 01.10.2020 05:41
Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı?

Ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan yağmurlar devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 1 Ekim Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumunu sizler için derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinde hava açık, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmurlar görülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi açık ve güneşli olacak.

İSTANBUL °C, en düşük 16 °C

En yüksek 23 °C

Nem en düşük %45, en yüksek % 82 olarak gözüküyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde hava güneşli.

İZMİR °C, en düşük hava sıcaklığı 16 °C

En yüksek hava sıcaklığı 25 °C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 25°C

En yüksek 30 °C olarak görülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 22 °C, en yüksek 27 °C olarak tahmin ediliyor.

Yer yer yağmur görülecek.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?

Karadeniz bölgesinde yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 22°C en yüksek 25°C olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklenmiyor, yer yer parçalı bulutlu.

Hava sıcaklığı en düşük 22 °C, en yüksek 28°C olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.

En düşük hava sıcaklığı 24°C olarak görülüyor, en yüksek 31°C.

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