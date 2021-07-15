Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe hastaneler çalışıyor mu? Acil bölümü açık mı?
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Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe hastaneler çalışıyor mu? Acil bölümü açık mı?

Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe hastaneler çalışıyor mu? Acil bölümü açık mı?
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Bugün hastaneler açık mı yoksa kapalı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz resmi tatildir. Bundan dolayı hastaneler açık olacak mı araştırılıyor. Peki, bugün hastaneler açık mı? Bugün hastaneler kapalı mı? 15 Temmuz hastaneler açık mı? 15 Temmuz hastaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz Perşembe bugün hastanelerin çalışma saatleri nasıl? Bugün Hastanelerin acil bölümü çalışıyor mu?

Bugün resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar nereler açık nereler kapalı merak ediyor. Merak edilen yerlerden birisi de hastaneler oldu. 15 Temmuz'da hastaneler açık olacak mı? Peki, hastaneler saat kaçta açılıyor? Hastaneler açık mı? Hastaneler saat kaçta kapanıyor? Hastaneler kapalı mı olacak? Detaylar haberimizde...

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Bugün resmi tatildir.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 15 TEMMUZ HASTANE AÇIK MI?

15 Temmuz bugün resmi tatil olduğundan dolayı hastaneler kapalı olacaktır. Hastanelerin sadece acil bölümleri açık olacaktır. Bundan dolayı 15 Temmuz Perşembe yani bugün hastanelerin sadece acil bölümleri açıktır. Diğer bölümler ise kapalıdır.

Buna ek olarak bugün koronavirüs aşı randevusu olanlar hastanelerde aşılarını olabilecekler. Bunda bir engel bulunmuyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

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