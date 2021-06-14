Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?
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Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvayı takip eden futbolseverler "Bugün EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvayı takip eden futbolseverler "Bugün EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar haberimizde…

EURO 2020'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Şampiyonada bugün oynanacak 3 karşılaşmanın ilki saat 16:00'da başlayacak olan İskoçya Çekya maçı olacak. Gruptaki diğer maçta İngiltere Hırvatistan'ı 3-0 yenmişti.

Günün ikinci maçı saat 19.00'da başlayacak ve Polonya ile Slovakya arasında oynanacak. Şampiyonada bugünün son maçı saat 22:00'de İspanya ile İsveç arasında gerçekleşecek.

Karşılaşmaların tamamı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleler sonrasında D ve E gruplarında da ilk maçlar sonrası puan durumu şekillenmiş olacak.

Gece saatlerinde ise Copa Amerika mücadeleleri olacak. Saat 00:00'da Arjantin Şili maçı ve 03:00'da Paraguay Bolivya maçı oynanacak.

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