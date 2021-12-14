Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.30 Stuttgart - Bayern Münih beIN Connect

21.00 Halmstads - Helsingborg Bilyoner TV

22.30 Wolfsburg – Köln beIN Connect - Bilyoner TV

22.30 Brentford - Manchester United S Sport

22.30 Mainz - Hertha Berlin beIN Connect - Bilyoner TV

22.30 Arminia Bielefeld - BochumbeIN Connect - Bilyoner TV

22.45 Norwich City - Aston VillaS Sport

23.00 Manchester City - Leeds UnitedS Sport

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