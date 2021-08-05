Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos 2021 hangi kanalda maçlar var?
Bugünkü maçlar neler? sorularının cevabı futbolseverlerin gündeminde. 5 Ağustos 2021 Perşembe bugünün maçları gündemini takip eden sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe günün maç programı nedir?
Bugün açıklanan maç programı futbolseverlerin gündeminde yer almaktadır. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe günün maç programı nedir? İşte detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Dinamo Batum - Sivasspor TRT Spor (UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme)
20:30 Trabzonspor - Molde A Spor (UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme)
Galatasaray - St.Johnstone Spor Smart, Smart Spor HD (UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme )