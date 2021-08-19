Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos 2021 Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? sorusu gündemde sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün hangi maçların olacağını merak eden vatandaşlarımız Bugün hangi maçlar var? diye araştırmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos 2021 Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün için açıklanan maç programı sporseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler "bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos 2021 Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE
16:00 TRT Spor İsveç - Finlandiya (Kadınlar Avrupa Şampiyonası) (Voleybol)
20:00 Star TV Randers - Galatasaray (Futbol)
20:30 ATV Trabzonspor - Roma (Futbol) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
20:55 TRT Spor Sivasspor - Kopenhag (Futbol)
21:45 TV8 Fenerbahçe - Helsinki (Futbol) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.