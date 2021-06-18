Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Cuma EURO 2020 hangi maçlar, hangi kanalda, saat kaçta oynayacak?
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Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Cuma EURO 2020 hangi maçlar, hangi kanalda, saat kaçta oynayacak?

Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Cuma EURO 2020 hangi maçlar, hangi kanalda, saat kaçta oynayacak?
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvayı takip eden futbolseverler "Bugün EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? 18 Haziran Cuma bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır? 18 Haziran Cuma EURO 2020 hangi maçlar, hangi kanalda, saat kaçta oynayacak?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvayı takip eden futbolseverler "Bugün EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? 18 Haziran Cuma bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır? 18 Haziran Cuma EURO 2020 hangi maçlar, hangi kanalda, saat kaçta oynayacak? İşte detaylar haberimizde…

EURO 2020'DE BUGÜN (18 HAZİRAN CUMA) HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00: İsveç - Slovakya (E Grubu) - > TRT1 - TRT 4K/

19:00: Hırvatistan - Çekya (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K/

22:00: İngiltere- İskoçya (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K/

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Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Cuma EURO 2020 hangi maçlar, hangi kanalda, saat kaçta oynayacak? - Haberler
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