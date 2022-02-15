Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat Salı bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

15 Şubat 2022 Salı Bugünkü maçlar:

Gençlerbirliği - Samsunspor - Spor Toto 1. Lig (17:00)

Bursaspor - Tuzlaspor - Spor Toto 1. Lig (20:00)

Sheffield Utd - Hull City - İngiltere Championship (22:45)

Aberdeen - St.Johnstone - İskoçya Premier Lig (22:45)

Cardiff City - Coventry - İngiltere Championship (22:45)

PSG - Real Madrid - UEFA Şampiyonlar Ligi (23:00)

Sporting Lisbon - Manchester City - UEFA Şampiyonlar Ligi (23:00)

Manchester Utd - Brighton - İngiltere Premier Lig (23:15)

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