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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?
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Futbolseverlerin günün en çok araştırdığı konuların başında "Bugün hangi maçlar var?" sorusu geliyor. 15 Nisan Salı günü, hem Avrupa'da hem de diğer liglerde birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam heyecan dolu anlara sahne olacak. Peki, 15 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda yayınlanacak?

15 Nisan bugün maç var mı sorusu kadar, karşılaşmaların saatleri ve yayıncı kanalları da merak ediliyor. Futbolseverler için "15 Nisan hangi maçlar var?" sorusu artık cevapsız değil. Tüm gün boyunca takip edilebilecek maçlar, farklı platformlardan yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 Al Sharjah - Al Taawon - AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final ( Spor Smart, Smart Spor HD)

20:00 Örebro - Helsingborg (Tuttur TV)

21:30 Arsenal - Leicester City (W-Sport)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?

22:00 Aston Villa - PSG - UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (TRT Spor, İçtimai TV)

22:00 B.Dortmund - Barcelona - UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (Tabii Spor)

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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