BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?

15 Nisan bugün maç var mı sorusu kadar, karşılaşmaların saatleri ve yayıncı kanalları da merak ediliyor. Futbolseverler için "15 Nisan hangi maçlar var?" sorusu artık cevapsız değil. Tüm gün boyunca takip edilebilecek maçlar, farklı platformlardan yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 Al Sharjah - Al Taawon - AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final ( Spor Smart, Smart Spor HD)

20:00 Örebro - Helsingborg (Tuttur TV)

21:30 Arsenal - Leicester City (W-Sport)

22:00 Aston Villa - PSG - UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (TRT Spor, İçtimai TV)

22:00 B.Dortmund - Barcelona - UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (Tabii Spor)