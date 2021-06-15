Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvayı takip eden futbolseverler "Bugün EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvayı takip eden futbolseverler "Bugün EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır? İşte detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün 2 maç oynanacak. Günün maçları şu şekilde:
• Macaristan - Portekiz
• Fransa - Almanya
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
Macaristan - Portekiz maçı 15 Haziran Salı saat 19:00'da yayınlanacaktır.
Fransa - Almanya maçı 15 Haziran Salı saat 22:00'da yayınlanacaktır.