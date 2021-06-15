Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvayı takip eden futbolseverler "Bugün EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?