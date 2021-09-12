Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam etmekte. 12 Eylül Pazar (Bugün) günü oynanacak Süper Lig maçları merak edilmekte. Fenerbahçe, Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray maçları ne zaman oynanacak? Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Peki, Bugün hangi maçlar var? 12 Eylül Pazar Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 EYLÜL PAZAR 2021

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor/ beIN Sports 1

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor/ beIN Sports 1 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir/ beIN Sports 1 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

20.00 Trabzonspor-Galatasaray/ beIN Sports 1

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