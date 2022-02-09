Bugün hangi maç var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:
Saat: 17:30
Hatayspor - Antalyaspor
Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
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Saat: 18:00
Maç: Genk - Chelsea
Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi
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Saat: 19:00
Maç: İtalya - Türkiye
Lig/Kupa: U19 Hazırlık Maçı
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Saat: 19:30
Maç: Al Hilal - Chelsea
Lig/Kupa: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final
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Saat: 19:30
Maç: O. Ljubljana - Mura
Lig/Kupa: Slovenya 1. Ligi
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Saat: 20:00
Maç: Hajduk Split - Atletico Madrid
Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi
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Saat: 20:30
Maç: Denizlispor - Trabzonspor
Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
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Saat: 20:30
Maç: Bergerac - Versailles
Lig/Kupa: Fransa Kupası Çeyrek Final
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Saat: 20:45
Maç: Zulte Waregem - Oostende
Lig/Kupa: Belçika Pro League
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Saat: 20:45
Maç: Westerlo - Deinze
Lig/Kupa: Belçika 1. B Ligi
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Saat: 21:00
Maç: Ajax - Vitesse
Lig/Kupa: Hollanda Kupası Çeyrek Final
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Saat: 21:00
Maç: RKC Waalwijk - AZ Alkmaar
Lig/Kupa: Hollanda Kupası Çeyrek Final
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Saat: 22:45
Maç: Manchester City - Brentford
Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Norwich City - Crystal Palace
Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Tottenham - Southampton
Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Aberdeen - Celtic
Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Dundee United - Motherwell
Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Hearts - Dundee FC
Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Glasgow Rangers - Hibernian
Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Ross Country - Livingston
Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: St.Mirren - St.Johnstone
Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Arbroath - Hamilton
Lig/Kupa: İskoçya Championship
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Saat: 22:45
Maç: Inverness - Partick
Lig/Kupa: İskoçya Championship
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Saat: 22:45
Maç: Kilmarnock - Ayr
Lig/Kupa: İskoçya Championship
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Saat: 22:45
Maç: Preston - Huddersfield
Lig/Kupa: İngiltere Championship
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Saat: 23:00
Maç: Aston Villa - Leeds United
Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig
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Saat: 23:00
Maç: Milan - Lazio
Lig/Kupa: İtalya Kupası Çeyrek Final
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Saat: 23:00
Maç: Leuven - Genk
Lig/Kupa: Belçika Pro League
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Saat: 23:00
Maç: Rayo Vallecano - Real Betis
Lig/Kupa: İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
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Saat: 23:15
Maç: Nice - Marsilya
Lig/Kupa: Fransa Kupası Çeyrek Final