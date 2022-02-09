Bugün hangi maç var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

Saat: 17:30

Hatayspor - Antalyaspor

Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

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Saat: 18:00

Maç: Genk - Chelsea

Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi

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Saat: 19:00

Maç: İtalya - Türkiye

Lig/Kupa: U19 Hazırlık Maçı

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Saat: 19:30

Maç: Al Hilal - Chelsea

Lig/Kupa: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

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Saat: 19:30

Maç: O. Ljubljana - Mura

Lig/Kupa: Slovenya 1. Ligi

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Saat: 20:00

Maç: Hajduk Split - Atletico Madrid

Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi

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Saat: 20:30

Maç: Denizlispor - Trabzonspor

Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

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Saat: 20:30

Maç: Bergerac - Versailles

Lig/Kupa: Fransa Kupası Çeyrek Final

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Saat: 20:45

Maç: Zulte Waregem - Oostende

Lig/Kupa: Belçika Pro League

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Saat: 20:45

Maç: Westerlo - Deinze

Lig/Kupa: Belçika 1. B Ligi

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Saat: 21:00

Maç: Ajax - Vitesse

Lig/Kupa: Hollanda Kupası Çeyrek Final

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Saat: 21:00

Maç: RKC Waalwijk - AZ Alkmaar

Lig/Kupa: Hollanda Kupası Çeyrek Final

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Saat: 22:45

Maç: Manchester City - Brentford

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Norwich City - Crystal Palace

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Tottenham - Southampton

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Aberdeen - Celtic

Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Dundee United - Motherwell

Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Hearts - Dundee FC

Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Glasgow Rangers - Hibernian

Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Ross Country - Livingston

Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: St.Mirren - St.Johnstone

Lig/Kupa: İskoçya Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Arbroath - Hamilton

Lig/Kupa: İskoçya Championship

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Saat: 22:45

Maç: Inverness - Partick

Lig/Kupa: İskoçya Championship

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Saat: 22:45

Maç: Kilmarnock - Ayr

Lig/Kupa: İskoçya Championship

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Saat: 22:45

Maç: Preston - Huddersfield

Lig/Kupa: İngiltere Championship

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Saat: 23:00

Maç: Aston Villa - Leeds United

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 23:00

Maç: Milan - Lazio

Lig/Kupa: İtalya Kupası Çeyrek Final

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Saat: 23:00

Maç: Leuven - Genk

Lig/Kupa: Belçika Pro League

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Saat: 23:00

Maç: Rayo Vallecano - Real Betis

Lig/Kupa: İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

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Saat: 23:15

Maç: Nice - Marsilya

Lig/Kupa: Fransa Kupası Çeyrek Final

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