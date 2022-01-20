Bugün hangi filmler var? 20 Ocak perşembe televizyonda neler var?
20 Ocak Perşembe TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 20 Ocak Perşembe TV yayın akışı ve Bugün hangi filmler var? 20 Ocak perşembe televizyonda neler var? sorularının yanıtı…
Bugün hangi filmler var? 20 Ocak perşembe televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 20 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 20 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:45 Aşk Mantık İntikam
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Sadakatsiz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Berlin Kaplanı
- 22:30 Berlin Kaplanı
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 03:15 Şehrime Hoş Geldiniz
- 03:50 Seksenler (Altyazılı)
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 O Ses Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz