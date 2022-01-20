20 Ocak Perşembe TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 20 Ocak Perşembe TV yayın akışı ve Bugün hangi filmler var? 20 Ocak perşembe televizyonda neler var? sorularının yanıtı…

Bugün hangi filmler var? 20 Ocak perşembe televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 20 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 20 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

20 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Berlin Kaplanı

22:30 Berlin Kaplanı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

03:15 Şehrime Hoş Geldiniz

03:50 Seksenler (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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