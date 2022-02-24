Bugün hangi diziler var? 24 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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24 Şubat 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 24 Şubat Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 24 Şubat Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Baba
- 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:45 Aşk Mantık İntikam
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Fındık İşi
- 21:45 Fındık İşi
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
- 00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 02:25 Şehrime Hoş Geldiniz
- 03:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:15 Survivor All Star
- 20:00 Sinema