Bugün hangi diziler var? 24 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 24 Şubat Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

24 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Baba

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Fındık İşi

21:45 Fındık İşi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

02:25 Şehrime Hoş Geldiniz

03:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

20:00 Sinema

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