Bugün hangi diziler var? 22 Eylül Bugün TV'de neler var?

Bugün hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 22 Eylül 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğu araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Dünya Hali

21:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yalancı (Tekrar)

22.45 Üçkağıtçı

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sinema: Cinayet Süsü

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Evlilik Hakkında Her şey (tekrar)

TRT 2 YAYIN AKIŞI

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Dünya Müzik Gelenekleri

20:45 Türkiye Atlası

21:00 Edebiyat Söyleşileri Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

22:00 Yerli Sinema: Misafir

00:00 Konser Zamanı

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Masterchef Türkiye Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Olanlar Oldu

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Yargı (Tekrar)

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