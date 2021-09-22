Bugün hangi diziler var? 22 Eylül Bugün TV'de neler var?
Sezon finali yapan diziler, yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranlara dönüyor. Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı diziseverler tarafından büyük merak topluyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarının yayın akışında göre bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Bugün hangi diziler var? 22 Eylül Bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları!
Bugün hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 22 Eylül 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğu araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi diziler var?
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Dünya Hali
21:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yalancı (Tekrar)
22.45 Üçkağıtçı
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sinema: Cinayet Süsü
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Evlilik Hakkında Her şey (tekrar)
TRT 2 YAYIN AKIŞI
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Dünya Müzik Gelenekleri
20:45 Türkiye Atlası
21:00 Edebiyat Söyleşileri Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
22:00 Yerli Sinema: Misafir
00:00 Konser Zamanı
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Masterchef Türkiye Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Olanlar Oldu
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Yargı (Tekrar)