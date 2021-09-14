Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira

Balıkçıların ve vatandaşların yolunu gözlediği palamut, bugün sürpriz yaptı. Kasa kasa palamutlar tezgahları süsledi. Palamut bollaşınca yarım kiloluk palamutlar 15 liradan satıldı.

Geçen yıl peynir ekmek gibi palamut satan balıkçılar bu sezon yüzünü göstermeyen palamuttan umudunu kesmeye başlamıştı. Sezon başında 200-300 gramı 25 TL'den satılan palamut, deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birlikte yüzünü gösterdi. Yarım kiloya yakın palamutlar birkaç gündür 20 TL'den satılırken, bugün yaşanan bolluk sonucunda yarım kiloluk palamutların tanesi 15 TL'den satılmaya başladı.

"Bugün günlerden palamut"

Palamudun her geçen gün bollaştığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Bugün diğer günlere göre balık biraz daha fazla geldi. Yarım kiloluk palamudun tanesini 15 TL'den satıyoruz. Bugün vatandaşlar bol bol palamut yiyecek. Bugün günlerden palamut" dedi.

" İstanbul'da 40 TL olan balık Samsun'da 15 TL"

İstanbul'daki balık fiyatlarına göre Samsun'daki balık fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sene balık bol geliyor. Hamsi, çinakop, mezgit ve istavrit oldukça bol. Palamutlar da geldi. İki gün önce 25 TL olan palamutların tanesi bugün 15 TL'den satılıyor. İstavritin kilosu 8 TL, mezgit ve barbun kilo 15 TL. Karadeniz'de 10-15 TL'ye balık yemeyen kendi kaybeder. 10 TL'ye balık bence bedava. İstanbul'da balık 30-40 TL. Samsun'da 20 liralık balık alan vatandaş evinde 5-6 kişiyi doyuruyor. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Samsun'da sabah saatlerinde halden gelen balıklar daha tezgahlara konulmadan vatandaşlar tarafından satın alınmaya başlandı. - SAMSUN