Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın alış fiyatı! Çeyrek ne kadar?

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 16 Temmuz Cuma altın fiyatları!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 16 Temmuz güncel altın fiyatları!

16 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 499,94 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 808,24 lira, cumhuriyet altını da 3346,09 liradan satılıyor.

16 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 499,94 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 499,94 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 797,5

Satış: 817,4

Yarım Altın:

Alış: 1.595,0

Satış: 1.634,8

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