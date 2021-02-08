Bugün Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 8 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
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Bugün Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 8 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

08.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:42
Bugün Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 8 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 8 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Seda Sayan'ın sunumuyla sürprizlere ve lezzetli yemeklere devam ediyor. Bugün yayınlanan bölümde yapılan Mercan Kebabı ile birincilik mücadelesi verildi. Bugün Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 8 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

8 Şubat Pazartesi yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi Aysun oldu. Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde.

Aysun:21

Zeynep: 17

Ayten:14

Damla:10

GELİNİM MUTFAKTA VEDA EDEN İSİM

4 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümde Aysun 19 puanla 1. oldu.

Aysun: 19

Zeynep: 16

Esin: 15

Ayten: 14

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