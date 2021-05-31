Bugün Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı yayın izle!

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31 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta yarışmacıları! Gelinim Mutfakta 31Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

31 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta yarışmacıları! Gelinim Mutfakta 31Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?



Gelinim Mutfakta'da bu hafta veda eden yarışmacılarımız Serpil Hanım ve gelini Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise "Yağnur" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ