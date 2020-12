Bugün Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Fenerbahçe maçı neden yok? Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Lig heyecanı 15. hafta ile devam ediyor. Fenerbahçe'nin bay geçeceği bu haftada, birbirinden heyecanlı mücadeleler devam ediyor. Taraftarlar ve futbol severlerin gözü Fenerbahçe'yi arıyor. Galibiyet için yarışan takımlar arasında Fenerbahçe olmaması sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. 'Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı. Peki Bugün Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Fenerbahçe maçı neden yok?

BUGÜN FENERBAHÇE MAÇI YOK MU?

Sezon başında Süper Lig tarafından alınan kararlar arasında: Süper Lig'deki takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler yapılmasıydı. Süper Lig'de her hafta sadece 10 adet maç oynanacak. Bu nedenle 1 takım her hafta dışarıda kalıyor. 12. hafta Galatasaray'ın yaptığı gibi her hafta bir takım maça çıkmıyor. Bu kararla, Fenerbahçe Süper Lig 15. haftada maça çıkmayacak.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 16. haftasında olacak. Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu 4 Ocak Pazartesi 2021 günü saat 19:00 'da Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı olarak duyuruldu.