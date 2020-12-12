Bugün Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'in doğum günü

Fatma Girik doğum gününü Bodrum'daki evinde kardeşi ve annesiyle, Hülya Koçyiğit ise İstanbul'daki evinde ailesiyle birlikte geçirecek.

Fatma Girik doğum gününü Bodrum'daki evinde kardeşi ve annesiyle, Hülya Koçyiğit ise İstanbul'daki evinde ailesiyle birlikte geçirecek.

Sinemada yüzlerce karaktere can veren Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit, "Kalbimiz ölünceye kadar sinema için çarpacak. Bizi sevenler bize en büyük hediye" dedi.

Kaynak: Hürriyet