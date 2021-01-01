Bugün Esra Erol var mı? 1 Ocak Cuma Esra Erol yok mu? Esra Erol canlı yayın yok mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bugün Esra Erol var mı? 1 Ocak Cuma Esra Erol yok mu? Esra Erol canlı yayın yok mu?

01.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:15
Bugün Esra Erol var mı? 1 Ocak Cuma Esra Erol yok mu? Esra Erol canlı yayın yok mu?

Yıllardır ATV ekranlarında hafta içi her gün milyonlarca izleyici karşısına geçen Esra Erol'da programı izleyicileri, bugün Esra Erol var mı , yok mu araştırmaya başladı. Birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarıyla bu hafta da ekranlarda olan Esra Erol, 1 Ocak Cuma var mı, yok mu? sorusunun cevaplarını burada bulabilirsiniz.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yılbaşı 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Milyonlarca vatandaş 2021'e evlerinde televizyon izleyerek girdi. Birçok dizi ve program yılbaşı özel programı yaparken, bazıları da bu hafta yayınlanmadı. ATV'nin en çok izlenen programıizleyicileri, Esra Erol'da da merak edildi. Bugün Esra Erol var mı, yok mu araştırılmaya başladı. Birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarıyla bu hafta da ekranlarda olan Esra Erol, 1 Ocak Cuma var mı, yok mu? Esra Erol bugün canlı yayın neden yok? Bugün Esra Erol var mı?

BUGÜN ESRA EROL VAR MI?

Bugün Müge Anlı yoktu ve sebepleri çok merak edildi. Müge Anlı'nın olmamasının ardından gözler Esra Erol'a çevrildi. Bugün Esra Erol'da var. Esra Erol'da saat 16:20'de ATV ekranlarında canlı yayın olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugün Esra Erol var mı? 1 Ocak Cuma Esra Erol yok mu? Esra Erol canlı yayın yok mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:15:32. #1.15#
title