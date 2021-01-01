Bugün Esra Erol var mı? 1 Ocak Cuma Esra Erol yok mu? Esra Erol canlı yayın yok mu?

Yıllardır ATV ekranlarında hafta içi her gün milyonlarca izleyici karşısına geçen Esra Erol'da programı izleyicileri, bugün Esra Erol var mı , yok mu araştırmaya başladı. Birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarıyla bu hafta da ekranlarda olan Esra Erol, 1 Ocak Cuma var mı, yok mu? sorusunun cevaplarını burada bulabilirsiniz.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yılbaşı 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Milyonlarca vatandaş 2021'e evlerinde televizyon izleyerek girdi. Birçok dizi ve program yılbaşı özel programı yaparken, bazıları da bu hafta yayınlanmadı. ATV'nin en çok izlenen programıizleyicileri, Esra Erol'da da merak edildi. Bugün Esra Erol var mı, yok mu araştırılmaya başladı. Birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarıyla bu hafta da ekranlarda olan Esra Erol, 1 Ocak Cuma var mı, yok mu? Esra Erol bugün canlı yayın neden yok? Bugün Esra Erol var mı?

BUGÜN ESRA EROL VAR MI?

Bugün Müge Anlı yoktu ve sebepleri çok merak edildi. Müge Anlı'nın olmamasının ardından gözler Esra Erol'a çevrildi. Bugün Esra Erol'da var. Esra Erol'da saat 16:20'de ATV ekranlarında canlı yayın olacak.