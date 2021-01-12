Bugün Eşkıyanın yeni bölümü var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO yeni bölüm yok mu?

Ekranların merakla beklenen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler, Bugün Eşkıyanın yeni bölümü var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz niye yok? EDHO yeni bölüm yok mu? sorularının cevaplarını araştırıyor.

ATV'nin en beğenilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yılbaşı arası verip vermeyeceği merak konusuydu. Yapılan açıklamaya göre EDHO dizisi yılbaşı arası verecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni bölüm saat kaçta hangi kanalda?

BUGÜN EŞKIYA'NIN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

apılan açıklamaya göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yılbaşı arası nedeniyle 12 Ocak Salı 2021 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Bugün EDHO dizisi yerine Ziraat Türkiye Kupası maçı yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yılbaşı arası nedeniyle 2 hafta ekranlara gelmeyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü 19 Ocak Salı 2021 günü ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçlerindeki hain ortaya çıkıyor!

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.