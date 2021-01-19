Bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? EDHO izleme linki!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, EDHO son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün EDHO var mı? İşte ayrıntılar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki,bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19 Ocak Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İşte şimdi öksüz kaldık..."

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

