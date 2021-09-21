Bugün EDHO yok mu, neden yok? 21 Eylül bu akşam EDHO var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, bugün başlamıyor mu?

Edho yeni sezon ne zaman başlayacak merak edildi. 7. sezonu için geri sayım başladı. Bugün ATV yayın akışında EDHO yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bugün EDHO yok mu, neden yok? 21 Eylül bu akşam EDHO var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? merak etti. İşte tüm detaylar sizlerle...

EDHO NE ZAMAN 2021?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonu yakında başlayacak. Henüz resmi olarak başlama tarihi açıklanmadı. Twitter'dan yapılan son resmi paylaşım şu şekilde:

"Ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz merakla beklenen 7. Sezonuyla yakında atv'de"

Buna göre EDHO yakında ATV'de başlayacak.

21 EYLÜL BUGÜN EDHO YOK MU, NEDEN YOK?

EDHO bugün ekranlara gelmedi. Yeni sezonu için tarih henüz belli değil. Bugün ATV yayın akışına baktığımızda akşam saat 20:00 'da Aman Reis Duymasın filmi ekranlara gelecektir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

21 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Aman Reis Duymasın

21:45 - Bir Zamanlar Çukurova

EDHO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hızır Çakırbeyli canını ortaya koyuyor!

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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