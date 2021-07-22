Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 22 Temmuz nöbetçi eczane!

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ECZANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak. Kurban Bayramı boyunca eczaneler açık değil. Eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışacak.
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.