Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 22 Temmuz nöbetçi eczane!
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Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 22 Temmuz nöbetçi eczane!

Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 22 Temmuz nöbetçi eczane!
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20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 22 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? Eczaneler ne zaman açılacak? Nöbetçi eczane nasıl bulurum?

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 22 Temmuz Perşembe eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 22 Temmuz nöbetçi eczane!

ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak. Kurban Bayramı boyunca eczaneler açık değil. Eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışacak.

NÖBETÇİ ECZANE

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Nöbetçi eczaneyi öğrenmek için tıklayınız

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Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 22 Temmuz nöbetçi eczane! - Haberler
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