Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 22 Temmuz nöbetçi eczane!

20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? Bayramın ikinci günü eczaneler açık mı? 22 Temmuz eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? Eczaneler ne zaman açılacak? Nöbetçi eczane nasıl bulurum?