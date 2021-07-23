Bugün eczaneler açık mı? Gemlik nöbetçi eczane! Küçükçekmece nöbetçi eczane! 23 Temmuz nöbetçi eczane!
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Bugün eczaneler açık mı? Gemlik nöbetçi eczane! Küçükçekmece nöbetçi eczane! 23 Temmuz nöbetçi eczane!

Bugün eczaneler açık mı? Gemlik nöbetçi eczane! Küçükçekmece nöbetçi eczane! 23 Temmuz nöbetçi eczane!
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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde eczaneler kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı? Gemlik nöbetçi eczane! Küçükçekmece nöbetçi eczane! 23 Temmuz nöbetçi eczane!

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 23 Temmuz Cuma eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı? Hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane! 23 Temmuz nöbetçi eczane!

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler normalde sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Bayramda ise eczaneler kapalıdır. Nöbetçi eczaneler açıktır. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 13.00'dır.

NÖBETÇİ ECZANE

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, İl Emniyet Müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

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