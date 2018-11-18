Bugün "Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 18 Kasım Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü'nde paylaştığı mesajda, "Kazaların başlıca faktörünün insan ve tek mağdurunun da insan olduğunu hatırlatarak trafik kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 18 Kasım Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Türkiye'de her yıl binlerce kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ve sakat kaydığını ifade gen Uzunkaya, "Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü, trafik kazaları sonucu mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın seslerinin duyurulması, trafik kazalarından dolayı oluşan tehlikenin boyutuna dikkat çekerek ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilmesi, toplum bilinci oluşturulması ve yaşamını yitirmiş insanlarımızın rahmet ve hüzünle anılması adına önemli bir gündür" ifadelerini kullandı.

"2017'DE 7 BİN 427 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

"Doğumundan ölümüne kadar trafiğin içinde olan insanoğlu, trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri ve yaralanmaları kaderci ve kolaycı bir yaklaşımla geçiştirerek trafiğe gereken değeri ve önemi vermemiş, bu yaklaşım insanoğlunu gerekli tedbirleri almaktan ve duyarlı olmaktan alıkoymuştur" diyen Uzunkaya, mesajında şunları aktardı:

"Oysa trafikte sürücü, yaya ve yolcu hatalarının sonuçları ve meydana geliş şekilleri incelenerek trafik düzeni açısından hayati öneme sahip temel trafik kurallarına ve belirli standartlara ulaşılmaktadır. Bu kurallara ve standartlara istisnasız uyulması ile ancak trafik sorununun çözümünden bahsedilebilecektir. Emniyet Teşkilatı olarak ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik güvenliği konusunda trafik bilinci oluşturarak toplumsal farkındalığın arttırılması, trafik kurallarına uymanın ortak bir davranış ve yaşam biçimi haline getirilmesi, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için canla başla çalışmaktayız. Bu amaçla, Sayın Bakanımızın destekleriyle birçok proje üretip hayata geçiriyoruz. Özellikle kurban bayramı tedbirleri kapsamında 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyamız kapsamında Sayın Bakanımız ve bizzat kendimin de iştirak ettiği trafik denetimlerimiz, uzun yoldan gelen sürücüleri kısa süreli dinlendirme ve bu sürede bilgilendirmeyi amaçlayan 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla hayata geçirdiğimiz Yaşam Tüneli projesi, yayalara öncelik veren devrim niteliğindeki yasal düzenlemeler, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyamız, 'Bu Kemer Sana Çok Yakışır' isimli görsel tasarım, afiş ve slogan yarışmamız, 'Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri' projemiz, kamu spotlarımız ve sosyal medyanın etkin kullanımı ile kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışıyor, bu kapsamda teknolojik gelişmeleri takip ederek trafik kazalarının çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gelişmiş ülkelerde yapılan bilimsel araştırmalara göre, trafik güvenliği sorununun yüzde 50-60'ının toplumsal bilinçlenme ve eğitimle çözüldüğü, alt yapı-yollar, teknoloji ve çevre düzenlemesinin %20-25 civarında etkili olduğu, geri kalan yüzde 17-20'lik payın ise denetim ve cezalarla önlenebildiği görülmektedir. Görüldüğü üzere trafiği tanzim ve düzenlemeyle görevli trafik polisi, görevini eksiksiz ve sıfır hata ile yapması durumunda bile sorunun ancak yüzde 20'lik alanına hükmedebilmektedir. Kanunla görev ve yetki verilen kurum ve kuruluşların yanında tüm yol kullanıcılarının da topyekün seferberlik anlayışı içinde trafik güvenliğine katkı sağlaması gerekmektedir. 2017 yılında ülkemizde 182 bin civarında trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 7.427 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 300 bin 382 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu bilgiler sorunun büyüklüğünü ve yıkım tablosunun ne denli zorlu olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle kazaların başlıca faktörünün insan ve tek mağdurunun da insan olduğunu hatırlatarak trafik kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar temennisiyle trafik kazaları sonrasında canla başla çalışan acil servis ekiplerimiz ve güvenlik kuvvetlerimize kolaylıklar diliyorum. Lütfen önce trafikte siz örnek olun! Diğerlerinin de değiştiğini göreceksiniz."

(İHA)