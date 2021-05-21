Bugün dolu var mı? 21 Mayıs İstanbul, İzmir Ankara hava durumu: Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan uyarılar sonrası Bugün dolu var mı? 21 Mayıs Bugün yağmur var mı? sorularının yanıtları merak edildi.

Bugün dolu var mı? 21 Mayıs İstanbul, İzmir Ankara hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre cuma günü İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek. Kuzey Ege'de ise 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/saat) olması tahmin edilen fırtınanın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. MGM'nin yaptığı açıklamada cuma günü beklenen yağışlar için sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri.

BUGÜN DOLU VAR MI?

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak, batıda mevsim normallerinin civarı ve yer yer altında, doğuda ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve Çanakkale çevrelerinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 37°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AĞRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık