Bugün doktorlar grevde mi? 17-18 Şubat doktorlar neden grevde?

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini veya revize edilerek sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını daha iyi bir şekilde düzenlenmesi için 17-18 Şubat tarihleri arasında sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yapmaya karar verdi. Bugün doktorlar grevde mi? 18 Şubat doktorlar neden grevde? İşte detaylar…

17-18 ŞUBAT DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur'un sosyal medya hesabından 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada doktorların iki gün süreyle işi bırakacağını bildirdi. Derya Uğur, "Bizi yönetenler sesimizi duyana kadar iş bırakmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

Genel Sağık-İş'in 10 Şubat'ta duyurduğu bildirilerde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi, aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılması ve aile sağlığı merkezi gider ödeneklerinin artırılması taleplerimiz için 17-18 Şubat'ta tüm yurtta işlerini iki gün boyunca bırakacakları açıklanmıştı.

MART AYINDA DA İŞ BIRACAKLAR

Yönetmeliğin geri çekilmemesi ve taleplerin karşılanmaması durumunda iki günlük iş bırakma süresi bir sonraki ay da devam edecek. 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde tekrardan iş bırakacaklarını da bildirdiler.

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