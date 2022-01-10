Bugün dizilerin yeni bölümleri neden yok? 10-14 Ocak 2022 Diziler bu hafta da mı tatilde? Dizilerin yılbaşı tatili ne zaman bitecek?
Diziler geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmemişti. Bu hafta da bazı dizilerin ekrana gelmemesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bugün dizilerin yeni bölümleri neden yok? 10-14 Ocak 2022 Diziler bu hafta da mı tatilde? Dizilerin yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Hangi diziler bu hafta yok? İşte bilgiler...
Yılbaşı tatili arası nedeniyle diziler bu hafta da mı ekranlara gelmeyecek izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2022 yılın ikinci haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? Bugün dizilerin yeni bölümleri neden yok? 10-14 Ocak 2022 Diziler bu hafta da mı tatilde? Dizilerin yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Detaylar yazımızda...
Geçen hafta 2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapmıştı. Haliyle geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı.
Normalde bu hafta yeni yılın 2. haftası ve haliyle dizilerin başlaması gerekiyor. Fakat bazı diziler bu hafta da yılbaşı tatili yapıyor. Bazı diziler ise koronavirüs önlemleri nedeniyle bu hafta da ekranlara gelmeyecek. Örneğin Yargı dizisi koronavirüs dolayısıyla 2 hafta art arda yayınlanmamıştı.
Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yani 17 Ocak tarihi itibariyle başlaması bekleniyor.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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