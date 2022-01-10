Yılbaşı tatili arası nedeniyle diziler bu hafta da mı ekranlara gelmeyecek izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2022 yılın ikinci haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? Bugün dizilerin yeni bölümleri neden yok? 10-14 Ocak 2022 Diziler bu hafta da mı tatilde? Dizilerin yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Detaylar yazımızda...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DİZİLER NEDEN YOKTU?

Geçen hafta 2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapmıştı. Haliyle geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı.

10-14 OCAK BU HAFTA DİZİLER NEDEN YOK?

Normalde bu hafta yeni yılın 2. haftası ve haliyle dizilerin başlaması gerekiyor. Fakat bazı diziler bu hafta da yılbaşı tatili yapıyor. Bazı diziler ise koronavirüs önlemleri nedeniyle bu hafta da ekranlara gelmeyecek. Örneğin Yargı dizisi koronavirüs dolayısıyla 2 hafta art arda yayınlanmamıştı.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yani 17 Ocak tarihi itibariyle başlaması bekleniyor.

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