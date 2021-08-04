Son Dakika-Bugün deprem oldu mu? Bugün hangi ilde deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Bugünün son dakika deprem!

Deprem bölgesinde olan Türkiye'de her gün deprem riski taşımakta. Özellikle son günlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Kayseri gibi birçok şehrimizde depremler meydana gelmekte. Depremler genellikle Marmara Denizi açıkları, Ege Denizi açıkları ve Akdeniz açıklarında meydana gelmektedir. Peki, Bugün deprem oldu mu? Bugün hangi ilde deprem oldu? Bugünün son dakika deprem!

Son dönemde peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında deprem ile ilgili konular yer almakta. Özellikle bulundukları şehirlerle alakalı yapılan aramalarda vatandaşlar, deprem ile ilgili "deprem kaç şiddetinde? Nerede deprem oldu? Bugün deprem oldu mu?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Bu sorularla ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Kayseri'de 4.1 şiddetinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin kırsal Yüreğil Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 15.38'de meydana geldi. Yerin 6.46 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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